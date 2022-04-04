Видеокарты AMD RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT выдут 10 мая

Сообщается, что обновление видеокарт AMD Radeon RX на весну-лето должно быть запущено 10 мая 2022 года. Вот первое изображение флагмана RX 6950 XT эталонного дизайна, RX 6750 XT и RX 6650 XT среднего класса.

Дизайн этих эталонных плат по существу идентичен исходным эталонным проектам RX 6000, созданным AMD, но вместо двухцветной серебристо-черной цветовой схемы используется полностью черная схема с некоторыми ромбовидными краями вокруг вентилятора вентиляционные отверстия и некоторые черные акценты. На данный момент неизвестно, это обновление процессора ASIC Navi 20-й серии, оптически сжатые до узла изготовления кремния TSMC N6 (6 нм), или это те же существующие 7-нм ASIC с набранными значениями общей графической мощности (TGP). Интересно видеть, что RX 6750 XT теперь поставляется с кулером с тремя вентиляторами, который напоминает кулер RX 6800 (не XT) по дизайну.