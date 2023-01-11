Видеокарты AMD Radeon RX 6000 массово выходят из строя

Буквально несколько дней назад мы говорили о том, что для AMD релиз новых процессоров и видеокарт складывается не очень благоприятно, потому что проблем предостаточно. Сначала производитель выпустил процессоры нового поколения, которые при достаточно высокой производительности потребляют безумные объёмы энергии, а потом в ход пошли видеокарты, которые перегревались. Теперь же появилась новая информация, которая нам тоже не очень понравилась. Дело в том, что пользователи из Германии начали массово отправлять свои видеокарты AMD Radeon RX 6000 в ремонт — специалисты отмечают, что за сутки они получили 48 видеокарт с мёртвыми графическими процессорами, что довольно неприятно, ведь некоторые крупные производители не сталкивались с подобным десятилетиями.

При том специалисты, которые занимаются ремонтом видеокарт, заявили, что графические чипы AMD Radeon RX 6000 выходят из строя без видимой на то причины — все остальные элементы компонентной базы выглядят достаточно надёжно и в теории могли бы проработать ещё много лет. В чём причина поломки — пока что неизвестно. Будем надеяться, что производитель решит проблему с неработающими видеокартами, которые буквально партиями поступают в сервисы по ремонту, потому что это сильный удар по репутации. Пользователи не будут покупать видеокарты AMD, если будут понимать, что через пару лет эта модель имеет шанс выйти из строя без шансов на ремонт. Ведь мёртвый графический чип заменить слишком дорого.
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