Видеокарты GeForce RTX 4070 SUPER от ZOTAC уже слили в сеть

Хорошая новость заключается в том, что карты Twin Edge имеют 2-слотовый дизайн, в то время как модель Trinity из-за особенности конструкции занимает почти три слота, а значит, установить такую видеокарту в компьютер будет немного сложнее. При этом все видеокарты линейки NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER будут собраны на базе графического процессора AD104-350 или AD103-175 с 7 168 ядрами. Ожидается, что видеокарта получит 48 МБ кэш-памяти L2 и 12 ГБ памяти GDDR6X через 192-битный интерфейс шины. Интересно, что RTX 4070 SUPER будет иметь TBP на 20 Вт выше, чем у базовой 4070 — 220 Вт. В плане дизайна ничего удивительного заметить не удалось — компания использует тот же вариант оформления, который себя уже отлично зарекомендовал, да и система охлаждения у этой видеокарты более чем достойная. Осталось только цены узнать.