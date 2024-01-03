Видеокарты GeForce RTX 4070 SUPER от ZOTAC уже слили в сеть

Сегодня изображения грядущих видеокарт линейки GeForce RTX 4070 SUPER от компании ZOTAC утекли в сеть, хотя на деле это почти ничего не даёт, потому что производитель, и это вполне ожидаемо, не стал кардинально менять дизайн своих моделей. Информация поступила от журналистов информационного издания Videocardz, которые опубликовали изображения трёх новых видеокарт от компании ZOTAC — речь о моделях GeForce RTX 4070 SUPER Trinity Black Edition, Twin Edge OC и Twin Edge. Как можно понять из названия, модель Trinity оснащена системой охлаждения с тремя вентиляторами, в то время как серия Twin Edge ограничивается двумя вентиляторами.

Хорошая новость заключается в том, что карты Twin Edge имеют 2-слотовый дизайн, в то время как модель Trinity из-за особенности конструкции занимает почти три слота, а значит, установить такую видеокарту в компьютер будет немного сложнее. При этом все видеокарты линейки NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER будут собраны на базе графического процессора AD104-350 или AD103-175 с 7 168 ядрами. Ожидается, что видеокарта получит 48 МБ кэш-памяти L2 и 12 ГБ памяти GDDR6X через 192-битный интерфейс шины. Интересно, что RTX 4070 SUPER будет иметь TBP на 20 Вт выше, чем у базовой 4070 — 220 Вт. В плане дизайна ничего удивительного заметить не удалось — компания использует тот же вариант оформления, который себя уже отлично зарекомендовал, да и система охлаждения у этой видеокарты более чем достойная. Осталось только цены узнать.