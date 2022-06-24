Видеокарты Intel Arc A770M и A730M протестировали в играх

Intel поделилась своими официальными тестами мобильных графических процессоров Arc A770M и A730M, которые представляют собой высококлассные разработки Alchemist, предназначенные для сегмента ноутбуков. Линейка Intel Arc 7 будет использовать флагманский графический процессор ACM-G10 и будет представлена ​​двумя вариантами: Arc A770M и Arc A730M. Топовый вариант для мобильных платформ, Arc A770M, будет оснащен полной конфигурацией ACM-G10, использующей 32 Xe-Core для 4096 ALU, 32 блока трассировки лучей, графическую частоту 1650 МГц, до 16 ГБ GDDR6 памяти, которая работает через 256-битный шинный интерфейс, и целевое значение TDP 120-150 Вт. Вторая часть — это Intel Arc A730M, который также будет оснащен графическим процессором ACM-G10, но будет содержать 24 ядра Xe (3072 ALU), 24 блока трассировки лучей, графическую тактовую частоту 1100 МГц, 12 ГБ памяти GDDR6, работающей на 192-битном шине и целевое значение TDP 80-120 Вт.

Что касается производительности, флагман Intel Arc A770M, как говорят, нацелен на мобильный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 3060, а Arc A730M — на мобильный графический процессор GeForce RTX 3050 Ti. Графические процессоры Intel Arc A770M и Arc A730M были протестированы в ряде современных игр класса ААА в сравнении с конкурентами. Производительность Arc A730M на 13% выше, чем у RTX 3050 Ti, а у Arc A770M производительность на 12% выше, чем у RTX 3060 в среднем при разрешении 1080p. Опять же, невозможно сказать, какие рейтинги TGP использовались Intel для проведения этих тестов, но даже при самых низких показателях Arc A770M работал на 35 Вт выше, чем чип RTX 3060 Max-Q, а Arc A730M работал на 60 Вт выше, чем чип RTX 3060 Max-Q.
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