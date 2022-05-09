Видеокарты Intel Arc Alchemist отложили на лето

Фактически, Intel уже объявила о выпуске топовой видеокарты Arc Limited Edition к концу второго квартала 2022 года. Intel также объявила победителей своей Scavenger Hunt, которые первыми получат новые видеокарты, даже раньше они попали на полки магазинов. Но на данный момент отчеты о полноценном запуске выглядят мрачно. Журналист Игорь Валлоссек сообщает, что, основываясь на различных источниках, Intel может отложить фактическую доступность своей линейки игровых видеокарт до конца лета. Это устанавливает период времени с 1 июля по 31 августа. Он также сообщает, что AIB очень разочарованы планами Intel и не знают, когда на самом деле появятся видеокарты. Причина, опять же, в драйверах. Драйверы являются основной причиной задержки, и Intel хочет решить все проблемы до выпуска своих карт. Это одна из причин, по которой Intel провела ограниченный выпуск своих первых продуктов серии Arc A на азиатских рынках.