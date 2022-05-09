Видеокарты Intel Arc Alchemist отложили на лето

Долгожданные игровые видеокарты Intel Arc Alchemist вполне могут быть отложены до середины лета, судя по последней информации от информационного издания Igor's Lab. Запуск видеокарт запланирован на конец второго квартала, но из-за различных проблем, связанных с драйверами, запуск, вероятно, будет отложен. Несколько дней назад мы сообщили об ожидаемых сроках выпуска видеокарт Intel Arc Alchemist для игрового сегмента. Ожидалось, что первые карты Arc A-Series, основанные на архитектуре Alchemist Xe-HPG, появятся на прилавках магазинов к концу этого квартала.

Фактически, Intel уже объявила о выпуске топовой видеокарты Arc Limited Edition к концу второго квартала 2022 года. Intel также объявила победителей своей Scavenger Hunt, которые первыми получат новые видеокарты, даже раньше они попали на полки магазинов. Но на данный момент отчеты о полноценном запуске выглядят мрачно. Журналист Игорь Валлоссек сообщает, что, основываясь на различных источниках, Intel может отложить фактическую доступность своей линейки игровых видеокарт до конца лета. Это устанавливает период времени с 1 июля по 31 августа. Он также сообщает, что AIB очень разочарованы планами Intel и не знают, когда на самом деле появятся видеокарты. Причина, опять же, в драйверах. Драйверы являются основной причиной задержки, и Intel хочет решить все проблемы до выпуска своих карт. Это одна из причин, по которой Intel провела ограниченный выпуск своих первых продуктов серии Arc A на азиатских рынках.
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