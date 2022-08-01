Видеокарты Intel Arc будут выходить с 5 марта

Графические карты Intel Arc были главным предметом обсуждения в эти выходные, и теперь у нас есть больше информации, поступающей от Igor's Labs. По словам Игоря Валлоссека, которому удалось получить обновленное расписание Arc, линейка будет постепенно запускаться с 5 августа по 29 сентября. Это будет третий график запуска линейки графических карт Intel Arc для настольных ПК, о котором мы слышали на этих выходных. Говорят, что запуск будет происходить постепенно, и мы можем даже увидеть, как каждая карта будет доступна в рознице одна за другой, а не все сразу. Если вы посмотрите на маркетинговую стратегию Intel, они уже делают это. Сначала был выпущен Intel Arc A380, а затем Intel заговорила о своей высокопроизводительной видеокарте Arc A750 Limited Edition, за которой последовала Arc A770 Limited Edition.

Также сообщается, что компания дает избранным СМИ возможность просмотреть эти карты перед запуском, но еще неизвестно, включают ли эти СМИ только технических пользователей YouTube или письменные СМИ. Эксклюзивные обзоры будут основаны только на собственных эталонных проектах Intel Arc, в то время как модели партнеров не будут иметь таких ограничений, но остальным также придется подождать дольше, учитывая, что мы уже видели, как один партнер, ограниченный Китаем, выпускал свои карты через несколько недель после запуска. Но это звучит более чем интересно, особенно если учитывать, что цены на эти видеокарты должны быть адекватными.