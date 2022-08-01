Видеокарты Intel Arc будут выходить с 5 марта

Графические карты Intel Arc были главным предметом обсуждения в эти выходные, и теперь у нас есть больше информации, поступающей от Igor's Labs. По словам Игоря Валлоссека, которому удалось получить обновленное расписание Arc, линейка будет постепенно запускаться с 5 августа по 29 сентября. Это будет третий график запуска линейки графических карт Intel Arc для настольных ПК, о котором мы слышали на этих выходных. Говорят, что запуск будет происходить постепенно, и мы можем даже увидеть, как каждая карта будет доступна в рознице одна за другой, а не все сразу. Если вы посмотрите на маркетинговую стратегию Intel, они уже делают это. Сначала был выпущен Intel Arc A380, а затем Intel заговорила о своей высокопроизводительной видеокарте Arc A750 Limited Edition, за которой последовала Arc A770 Limited Edition.

Также сообщается, что компания дает избранным СМИ возможность просмотреть эти карты перед запуском, но еще неизвестно, включают ли эти СМИ только технических пользователей YouTube или письменные СМИ. Эксклюзивные обзоры будут основаны только на собственных эталонных проектах Intel Arc, в то время как модели партнеров не будут иметь таких ограничений, но остальным также придется подождать дольше, учитывая, что мы уже видели, как один партнер, ограниченный Китаем, выпускал свои карты через несколько недель после запуска. Но это звучит более чем интересно, особенно если учитывать, что цены на эти видеокарты должны быть адекватными.
Представлена 3D-карта ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC Editio…
Компания ASUS пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition 10GB, одной из о…
В Китае планируют выпустить собственную видеокарту Fantasy 2…
Китайский производитель графических процессоров Innosilicon собирается представить свою новую видеокарту …
Видеокарта GeForce GTX 1630 оказалась слишком слабой…
Несколько дней назад NVIDIA выпустила новую низкобюджетную видеокарту GeForce GTX 1630, розничная цена ко…
GIGABYTE выпустила кастомные видеокарты AMD Radeon RX 6950 X…
Компания GIGABYTE TECHNOLOGY, ведущий производитель игрового оборудования премиум-класса, сегодня объявил…
NVIDIA DLSS теперь работает на 200 играх…
Сегодня NVIDIA объявила, что ее технология реконструкции изображений DLSS (Deep Learning Super Sampling) …
Colorful готовит к релизу NVIDIA GeForce GTX 1630…
Издание VideoCardz получило две фотографии новой видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1630 от бренда Colorful до…
Первые тесты графического процессора Intel Arc A730M…
В сети появились первые игровые тесты видеокарты Intel Arc A730M. …
Цены на Radeon RX 6x50 XT просочились в преддверии запуска н…
На этой неделе AMD анонсирует свои обновленные видеокарты Radeon RX 6x50 XT, но благодаря VideoCardz цены…
Обзор Palit GeForce RTX 3060 StormX (NE63060019K9-190AF). Видеокарта для ультракомпактных корпусовОбзор Palit GeForce RTX 3060 StormX (NE63060019K9-190AF). Видеокарта для ультракомпактных корпусов
Обзоры INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC (N307T3-086XX-1820VA45). Тесты видеокарты на новой платформе IntelОбзоры INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC (N307T3-086XX-1820VA45). Тесты видеокарты на новой платформе Intel
Обзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440pОбзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440p
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G (GV-N3050GAMING OC-8GD). Тесты видеокартыОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G (GV-N3050GAMING OC-8GD). Тесты видеокарты
Обзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпусаОбзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпуса
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor