Видеокарты Intel Arc получили существенный буст за счёт нового драйвера

Разработчики из компании Intel продолжают улучшать свою линейку видеокарт, выпуская всё более современную прошивку с различного рода улучшениями. Например, западные журналисты отметили, что драйверы графического процессора Intel Arc нового поколения позволили повысить производительность в играх с поддержкой DX12 и DX11 — в определённых сценариях рост частоты кадров настолько внушительный, что ведущие специалисты уже сравнивают решение с лучшими моделями на рынке. Также стоит отметить, что новый драйвер реализует поддержку игр The Talos Principle 2, Robocop: Rouge City, Star Ocean II Remake, COD: MW3 Remake и Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Это достаточно свежие релизы, которые выйдут в ближайшее время, так что поклонники ААА-тайтлов получают весьма неплохой буст производительности.

Однако наиболее значительное обновление касается не поддержки самых свежих видеоигр, но и оптимизаций, над которой компания работала достаточно активно в последнее время. Например, профильные журналисты заявили, что теперь можно ожидать увеличения производительности до 53% в играх, поддерживающих DX12. Более того, прирост кадров в секунду в Halo: The Master Chief Collection составил 750% (правда, игра просто ужасно работала с самого начала). Приятно, что производитель работает в данном направлении и предоставляет аудитории возможность получать больше производительности от своих решений. Такими темпами Intel вполне может войти в список лидеров рынка.