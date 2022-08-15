Видеокарты Intel не работают с DirectX 9

Графические процессоры Intel Arc были разработаны для поддержки современных API, таких как DX12 и API Vulkan, но при этом они не включили встроенную поддержку устаревших API, таких как DX9. На своей странице поддержки Intel заявляет, что ее процессоры 12-го поколения с графическими процессорами Xe и дискретными графическими процессорами Arc изначально не поддерживают DX9. Это означает, что, несмотря на отсутствие собственной поддержки на аппаратном уровне, эти чипы по-прежнему могут запускать приложения и игры на основе DX9 API, эмулируя его на DX12 через интерфейс D3D9On12. С D3D9OnD12 графические процессоры Intel Arc могут эмулировать DX9 на уровне DX12 без необходимости отправлять их в драйвер DX9, который изначально недоступен на чипах.

Сама Microsoft заявляет, что их решение DX9On12 так же хорошо, как и собственная реализация драйвера DX9. Intel уже заявила, что в настоящее время ее основное внимание уделяется списку приложений 1-го уровня, который включает игры, основанные на API-интерфейсах DX12 и Vulkan. После этого компания планирует перейти на игры DX11 и OpenGL, которые относятся к приложениям уровня 2, и, наконец, у нас есть устаревшие игры, основанные на гораздо более старых API, таких как DX9. Существует огромный список старых игр, в которые до сих пор играет огромное количество пользователей, особенно таких, как CS:GO (DX9), что может объяснить, почему некоторые пользователи/рецензенты сталкивались с проблемами при запуске игры на графических процессорах Intel Arc или Xe.
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