Видеокарты Intel не работают с DirectX 9

Сама Microsoft заявляет, что их решение DX9On12 так же хорошо, как и собственная реализация драйвера DX9. Intel уже заявила, что в настоящее время ее основное внимание уделяется списку приложений 1-го уровня, который включает игры, основанные на API-интерфейсах DX12 и Vulkan. После этого компания планирует перейти на игры DX11 и OpenGL, которые относятся к приложениям уровня 2, и, наконец, у нас есть устаревшие игры, основанные на гораздо более старых API, таких как DX9. Существует огромный список старых игр, в которые до сих пор играет огромное количество пользователей, особенно таких, как CS:GO (DX9), что может объяснить, почему некоторые пользователи/рецензенты сталкивались с проблемами при запуске игры на графических процессорах Intel Arc или Xe.