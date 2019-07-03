Видеокарты NVIDIA 2070 Super и 2080 Super представлены официально

Компания NVIDIA официально представила видеокарты GeForce RTX 2070 Super и 2080 Super, которые, как заявляет производитель, «обладают самой высокой игровой производительностью и максимальной энергоэффективностью по сравнению со всеми остальными GPU в своем классе». Модель GeForce RTX 2070 Super характеризуется GPU TU104-410 c 2560 ядрами CUDA, 184 текстурными блоками, 64 блоками блендинга, 320 тезорными блоками, 40 блоками Ray Tracing, базовой частотой 1605 МГц, Boost-частотой 1770 МГц, 8 ГБ памяти GDDR6 частотой 14 ГГц, шиной памяти разрядностью 256 бит, а также значением TGP в 215 Вт.

Модель GeForce RTX 2080 Super характеризуется GPU TU104-450 c 3072 ядрами CUDA, 8 ГБ памяти GDDR6 частотой 15,5 ГГц и шиной памяти разрядностью 256 бит. Производительность старшей модели выше, чем у Titan XP. GeForce RTX 2070 Super появится в продаже 7 июля по цене 39 990 рублей, а GeForce RTX 2080 Super выйдет 23 июля по цене 56 990 рублей.