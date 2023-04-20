Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 и RTX 4080 на Linux работают заметно хуже

Информационное издания Phoronix недавно опубликовал статью, в которой описываются различия в производительности между Windows 11 и Linux Ubuntu на лучших графических картах NVIDIA — речь о видеокартах GeForce RTX 4090 и RTX 4080. В видеоиграх обе модели оказались на 10% медленнее при использовании с Linux, чем в Windows 11. Правда, стоит отметить важный факт — падение производительности регистрируется исключительно при игре в приложениях, которые не являющиеся нативными для Linux. В нативном режиме обе операционные системы работают примерно на одном уровне производительности.

Для тестирования видеокарт журналисты Phoronix использовали тестовую сборку на базе нового процессора Ryzen 7 7800X3D, а среди протестированных игр и приложений имеются Cyberpunk 2077, Hitman 3, Unigine Heaven 4 и Unigine Superposition. Cyberpunk 2077 и Hitman 3 работали на совместимом слое Proton от Steam, в то время как приложения Unigine имели отдельные нативные приложения для Linux. В Cyberpunk 2077 на максимальных настройках при разрешении 1440р видеокарта RTX 4090 была на 13% медленнее в Linux, чем в Windows 11 Pro. RTX 4080 показала схожие результаты и была на 15% медленнее в Linux Ubuntu, чем в Windows 11. Это объясняется тем, что если приложение не нативно запускается под Linux, то системе приходится использовать слой с эмуляцией необходимых инструкций, что отнимает определённую производительность видеокарты в конечном итоге. Но это всё равно очень даже достойно.