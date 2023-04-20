Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 и RTX 4080 на Linux работают заметно хуже

Информационное издания Phoronix недавно опубликовал статью, в которой описываются различия в производительности между Windows 11 и Linux Ubuntu на лучших графических картах NVIDIA — речь о видеокартах GeForce RTX 4090 и RTX 4080. В видеоиграх обе модели оказались на 10% медленнее при использовании с Linux, чем в Windows 11. Правда, стоит отметить важный факт — падение производительности регистрируется исключительно при игре в приложениях, которые не являющиеся нативными для Linux. В нативном режиме обе операционные системы работают примерно на одном уровне производительности.

Для тестирования видеокарт журналисты Phoronix использовали тестовую сборку на базе нового процессора Ryzen 7 7800X3D, а среди протестированных игр и приложений имеются Cyberpunk 2077, Hitman 3, Unigine Heaven 4 и Unigine Superposition. Cyberpunk 2077 и Hitman 3 работали на совместимом слое Proton от Steam, в то время как приложения Unigine имели отдельные нативные приложения для Linux. В Cyberpunk 2077 на максимальных настройках при разрешении 1440р видеокарта RTX 4090 была на 13% медленнее в Linux, чем в Windows 11 Pro. RTX 4080 показала схожие результаты и была на 15% медленнее в Linux Ubuntu, чем в Windows 11. Это объясняется тем, что если приложение не нативно запускается под Linux, то системе приходится использовать слой с эмуляцией необходимых инструкций, что отнимает определённую производительность видеокарты в конечном итоге. Но это всё равно очень даже достойно.
Palit представила видеокарты RTX 4080 и RTX 4070 Ti в линейк…
Сегодня компания Palit, которая является ведущим производителем видеокарт в мире, официально представила …
NVIDIA готовит к релизу GeForce RTX 4070…
В начале января текущего года компания NVIDIA официально представила миру свою новую видеокарту NVIDIA Ge…
NVIDIA Titan RTX действительно готовится к релизу…
Несколько дней назад в сети появились фотографии видеокарты NVIDIA Titan RTX, которая оказалась безумно б…
Acer готовит к релизу стильную видеокарту AMD Radeon RX 7900…
Несколько месяцев назад появилась информация о том, что компания Acer, которая ранее специализировалась н…
NVIDIA сильно снизила цену на RTX 4090…
Некоторое время назад, когда компания NVIDIA только официально представила свои видеокарты нового поколен…
Видеокарта Intel вдруг стала лучшей в доступном сегменте…
Когда года три назад компания Intel официально заявила о том, что она планирует выйти на рынок видеокарт,…
NVIDIA GeForce RTX 4090 Для ноутбуков показала внушительную …
В начале текущего года компания NVIDIA провела официальную презентацию, в рамках которой были представлен…
NVIDIA GeForce RTX 4050 представят в июне…
Вчера достаточно надёжные инсайдеры заявили, что компания NVIDIA планирует выпустить десктопные графическ…
Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)
Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)
Обзор ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X. Видеокарта с Алиэкспресс, горят ли чипы памяти?Обзор ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X. Видеокарта с Алиэкспресс, горят ли чипы памяти?
Обзор GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC 8G (GV-R665XTGAMING OC-8GD). Тесты видеокартыОбзор GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC 8G (GV-R665XTGAMING OC-8GD). Тесты видеокарты
Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor