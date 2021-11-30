Видеокарты NVIDIA RTX 4000 уже собираются на заводах

Судя по всему, несмотря на нехватку компонентов, амбиции зеленой команды (речь про NVIDIA) на следующий год выходят за рамки перевыпуска видеокарт текущего поколения, поскольку новые инсайды показывают, что фабрики-партнёры уже готовятся к производству графических процессоров серии RTX 4000. Согласно отчету информационного издания DigiTimes, серия видеокарт RTX 4000 от компании NVIDIA может появиться в следующем году, и тайваньские фабрики «делают все возможное для поддержки поколения 5-нм RTX40». Это звучит вполне логично с учетом того, что на текущий момент инсайдеры обещают релиз новой линейки видеокарт в 2022 году, и если производитель хочет выпустить достаточное количество видеокарт на рынок, то стоит заранее запустить производство и закупить чипы.

К сожалению, статье DigiTimes не указывается расчетное время прибытия новой линейки видеокарт, поэтому трудно сказать, выйдет ли линейка Lovelace после планов NVIDIA на обновление RTX 3000 или обе новые линейки одновременно появятся на сцене в 2022 году. Ведь у компании довольно широкий спектр видеокарт серии RTX запланировано на 2022 год — новая RTX 2060, модернизированные карты RTX 3070 и RTX 3080, а также новейшие видеокарты RTX 4070, RTX 4080 и RTX 4090 нового поколения. Конечно, текущие глобальные проблемы с поставками могут нарушить планы NVIDIA по созданию графических процессоров следующего поколения, но DigiTimes заявляет, что отрасль прилагает все усилия, чтобы «правильно использовать» ресурсы.