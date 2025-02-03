Видеокарты NVIDIA не нужды для обучения ИИ

На этой неделе NVIDIA понесла крупнейшие однодневные потери рыночной капитализации среди всех американских компаний, и это во многом связывают с новым искусственным интеллектом DeepSeek. Китайская компания заявила, что её новая модель R1 не требует мощных видеокарт NVIDIA для достижения результатов, сопоставимых с моделью OpenAI o1, и это позволило разработчикам DeepSeek тренировать её с заметно меньшими затратами. Если R1 действительно может конкурировать с ведущими моделями без использования топовых чипов NVIDIA, это ставит под вопрос необходимость дорогостоящего железа компании в будущем. Тем не менее, DeepSeek всё же использовала видеокарты NVIDIA для обучения своих моделей, но менее мощные H800, которые США разрешает экспортировать в Китай.

И в сегодняшней публикации в официальном блоге компания NVIDIA делает акцент на том, что их новые видеокарты RTX 50 подходят для вывода результатов R1 — в компании подчёркивают, что карты построены на той же архитектуре Blackwell, что и серверные решения для дата-центров, и что RTX ускоряет DeepSeek, обеспечивая максимальную производительность на ПК. Однако именно способ обучения модели стал ключевым фактором, вызвавшим столько шума, так как стало ясно, что платить компании так много денег смысла никакого нет. Вероятно, крупные компании в будущем будут заниматься изучением того, как обойти огромные расходы на закупку нового железа NVIDIA, ведь если удалось компании из Китая, то выйдет и у других.