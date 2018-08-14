Видеокарты Quadro на базе NVIDIA Turing будут доступны уже в 4 квартале

NVIDIA изобретает компьютерную графику заново, представляя новую графическую архитектуру NVIDIA Turing. Архитектура Turing, ставшая самым большим прорывом со времен изобретения GPU CUDA в 2006 году, впервые получила новые RT-ядра для ускорения трассировки лучей и новые тензорные ядра для инференса, превращая в реальность трассировку лучей в реальном времени.

Компания также представила свои первые продукты на базе архитектуры Turing – графические процессоры NVIDIA Quadro RTX 8000, Quadro RTX 6000 и Quadro RTX 5000, которые кардинально изменят работу 50 миллионов дизайнеров и художников в разных областях промышленности. Turing, графическая архитектура восьмого поколения от NVIDIA, - это первый в мире GPU с поддержкой трассировки лучей и результат работы более 10 000 инженерных лет. Благодаря поддержке гибридного рендеринга, приложения могут моделировать физический мир в 6 раз быстрее, чем с помощью GPU предыдущего поколения Pascal.

Для того, чтобы разработчики могли полностью задействовать данный потенциал, NVIDIA добавила в платформу разработки RTX новые SDK с инструментами для ИИ, трассировки лучей и симуляции. Компания также объявила, что ключевые графические приложения, которыми пользуются миллионы дизайнеров, художников и ученых, получат доступ к функциональности Turing через платформу RTX. Архитектура Turing оснащена специальными процессорами для трассировки лучей, которые называются RT-ядра. Они ускоряют расчеты движения света и звука в 3D-среде до 10 GigaRays в секунду. Turing ускоряет трассировку лучей до 25 раз по сравнению с предыдущим поколением Pascal, а GPU-ноды справляются с финальным рендерингом при наложении эффектов в фильмах в 30 раз быстрее, чем ноды на базе GPU. Архитектура Turing также располагает тензорными ядрами – процессорами, которые ускоряют обучение глубоких сетей и инференс, обеспечивая до 500 трлн тензорных операций в секунду. Новые GPU на базе Turing оснащены новым стриминговым мультипроцессором (SM), который добавляет целочисленный исполнительный блок параллельно к каналу данных с плавающей точкой, и новую унифицированную архитектуру кэша с удвоенной по сравнению с предыдущим поколением полосой пропускания. GPU Quadro на базе Turing появятся на рынке в четвертом квартале текущего года.