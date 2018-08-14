Видеокарты Quadro на базе NVIDIA Turing будут доступны уже в 4 квартале

2018-08-14, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - NVIDIA Quadro RTX 8000; [136]
NVIDIA изобретает компьютерную графику заново, представляя новую графическую архитектуру NVIDIA Turing. Архитектура Turing, ставшая самым большим прорывом со времен изобретения GPU CUDA в 2006 году, впервые получила новые RT-ядра для ускорения трассировки лучей и новые тензорные ядра для инференса, превращая в реальность трассировку лучей в реальном времени.

Компания также представила свои первые продукты на базе архитектуры Turing – графические процессоры NVIDIA Quadro RTX 8000, Quadro RTX 6000 и Quadro RTX 5000, которые кардинально изменят работу 50 миллионов дизайнеров и художников в разных областях промышленности. Turing, графическая архитектура восьмого поколения от NVIDIA, - это первый в мире GPU с поддержкой трассировки лучей и результат работы более 10 000 инженерных лет. Благодаря поддержке гибридного рендеринга, приложения могут моделировать физический мир в 6 раз быстрее, чем с помощью GPU предыдущего поколения Pascal.

Для того, чтобы разработчики могли полностью задействовать данный потенциал, NVIDIA добавила в платформу разработки RTX новые SDK с инструментами для ИИ, трассировки лучей и симуляции. Компания также объявила, что ключевые графические приложения, которыми пользуются миллионы дизайнеров, художников и ученых, получат доступ к функциональности Turing через платформу RTX. Архитектура Turing оснащена специальными процессорами для трассировки лучей, которые называются RT-ядра. Они ускоряют расчеты движения света и звука в 3D-среде до 10 GigaRays в секунду. Turing ускоряет трассировку лучей до 25 раз по сравнению с предыдущим поколением Pascal, а GPU-ноды справляются с финальным рендерингом при наложении эффектов в фильмах в 30 раз быстрее, чем ноды на базе GPU. Архитектура Turing также располагает тензорными ядрами – процессорами, которые ускоряют обучение глубоких сетей и инференс, обеспечивая до 500 трлн тензорных операций в секунду. Новые GPU на базе Turing оснащены новым стриминговым мультипроцессором (SM), который добавляет целочисленный исполнительный блок параллельно к каналу данных с плавающей точкой, и новую унифицированную архитектуру кэша с удвоенной по сравнению с предыдущим поколением полосой пропускания. GPU Quadro на базе Turing появятся на рынке в четвертом квартале текущего года.

Комментарии:
Опубликованы изображения и технические д...
Опубликованы изображения и технические дОпубликованы изображения и технические данные Oppo R15 Neo. Гаджет получит 6,2-дюймовый экран с разрешени...
Фаблет Oukitel WP2 получил мощную батар...
Фаблет Oukitel WP2 получил мощную батарКомпания Oukitel показала новый защищенный аппарат Oukitel WP2 с 6-дюймовым экраном и 4 Гбайт ОЗУ. Тыльна...
Смартфон Xiaomi Mi 8 Youth Edition получ...
Смартфон Xiaomi Mi 8 Youth Edition получКомпания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон под названием Mi 8 Youth Edition. Новинка получит 6,21-...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastЕсли вы следите за рынком компьютерного железа, то точно заметили популярность стеклянных вставок в корпу...
Обзор Crush Them All. Неплохой кликер...
Обзор Crush Them All. Неплохой кликерМы постоянно говорим про то, что разработчики мобильных игр делают исключительно простенькие проекты, где...
Выбираем квартиру вместе с экспертами...
Выбираем квартиру вместе с экспертамиВыбор недвижимости, будь то квартира или дом, отнимает массу сил и времени. Дело в том, что обычному чело...
Snapchat - что это такое и с чем его едя...
Snapchat - что это такое и с чем его едяНа момент появления snapchat это был настоящий взрыв на рынке — буквал...
Основные технические характеристики Poc...
Основные технические характеристики PocКомпания Xiaomi выпустила смартфон с хорошими характеристиками. Младшая версия получит 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ П...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Fostex TH7. Динамические наушники с закрытым оформлениемОбзор Fostex TH7. Динамические наушники с закрытым оформлением
Обзор и тестирование процессора Intel Celeron G4900 Coffee LakeОбзор и тестирование процессора Intel Celeron G4900 Coffee Lake
Обзор карты памяти Transcend TS64GUSD300SОбзор карты памяти Transcend TS64GUSD300S
Обзор OKLICK 945G REVENGE - Игровая компьютерная мышка с подсветкойОбзор OKLICK 945G REVENGE - Игровая компьютерная мышка с подсветкой
Обзор Dyson Pure Cool. Напольный вентилятор с фильтрацией воздухаОбзор Dyson Pure Cool. Напольный вентилятор с фильтрацией воздуха
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastЕсли вы следите за рынком компьютерного железа, то точно заметили популярность стеклянных вставок в корпу...
Обзор Crush Them All. Неплохой кликер...
Обзор Crush Them All. Неплохой кликерМы постоянно говорим про то, что разработчики мобильных игр делают исключительно простенькие проекты, где...
Обзор Run Around. Что-то необычное...
Обзор Run Around. Что-то необычноеВ большинстве случаев казуальные игры выглядят достаточно скучно и однообразно, так как разработчики прос...
Предварительный обзор LG Q8 (2018). Недо...
Предварительный обзор LG Q8 (2018). НедоВ последнее время можно заметить большую популярность смартфонов среднего класса от популярных производит...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Not...
Предварительный обзор Samsung Galaxy NotДо анонса было понятно, что корейская компания Samsung не планирует революцию на мобильном рынке, скорее ...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire F...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire FКомпания HyperX весьма успешно зашла на рынок игровой периферии — все мы помним легендарные Cloud II, кот...
Обзор PUSS!. Котики и всё такое...
Обзор PUSS!. Котики и всё такоеПрактически всегда инди-разработчики выпускают какие-то скучные проекты, которые не стоят внимания пользо...
Предварительный обзор ASUS Designo MZ27A...
Предварительный обзор ASUS Designo MZ27AСтоит отметить, что далеко не всем пользователям нужны крутые мониторы с невероятной графикой. Большинств...
Обзор mapstr. Отмечаем любимые бары...
Обзор mapstr. Отмечаем любимые барыВажно всегда иметь при себе карты на смартфоне, так как жизнь штука интересная и иногда забрасывает в так...
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, Xiaomi R...
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, Xiaomi RНа днях, компания Xiaomi провела ежегодную конференцию, где представила три новинки: флагманский смартфон...
Предварительный обзор Canon PowerShot SX...
Предварительный обзор Canon PowerShot SXВ последнее время большую популярность набирают фотоаппараты компактных размеров. Это довольно просто объ...
Обзор HashPhoto. Странный редактор...
Обзор HashPhoto. Странный редакторПриложения для редактирования фотографий пользуются большим спросом среди пользователей по вполне понятны...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor