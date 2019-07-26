Видеокарты Radeon 5700XT и их функции

Поддержка функции Radeon Freesync1 и FreeSync 2 HDR2 обеспечивает вывод картинки на дисплей без разрыва кадров при высокой частоте обновления, меньшей длительности задержек. Обе модели оснащены видеопамятью GDDR6 и совместимы со стандартом PCI Express 4.0 с пропускной способностью 16 ГТ/с.Новинки построены на основе новой архитектуры RDNA, которая обеспечивает прирост производительности в играх по сравнению с моделями предыдущего поколения. Функция Radeon Image Sharpening уменьшает эффект «замыливания» в динамичных игровых сценах, а набор эффектов постобработки FidelityFX снижает нагрузку на графический процессор и устраняет артефакты изображения.Стоимость модели составит 26900 тысяч рублей.