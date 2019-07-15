Видеокарты Radeon RX5700 и его функции

Информация ушла в сеть благодаря японскому инсайдеру Komachi. Согласно ей, младшее решение AMD на архитектуре Navi будет основано на 7-нм техпроцессе с 24 вычислительными блоками RDNA и 1536 потоковыми процессорами. Для сравнения, в RX 5700 реализовано 2304 потоковых процессора, а в 5700 XT — 2560. Объем графической памяти GDDR6 в новинке — 4 ГБ, а частота — 1,9 ГГц. Возможно, также появится и вариация с 8 ГБ памяти на борту.Видеокарты Radeon RX5700 и RX5700XT на новой архитектуре Navi поступили в продажу чуть больше недели назад, а в интернет уже утекла информация о новом графическом решении AMD. На Compubench появился загадочный чип, который составит конкуренцию NVIDIA GTX 1660 и, вероятно, придет на смену зарекомендовавшей себя RX 580, но со всеми преимуществами видеокарт нового поколения.О стоимости новинки пока неизвестно.