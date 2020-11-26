Видеокарты Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6800 оснащены функцией разгоона TriXX Boost

Помимо видеокарт серии Nitro+, компания Sapphire представила более доступную линейку видеокарт PULSE AMD Radeon RX 6800. Две видеокарты PULSE AMD Radeon RX 6800 XT и PULSE AMD Radeon RX 6800 выглядят просто, без лишних наворотов.

Видеокарты оснащены 16 Гб видеопамяти стандарта GDDR6 и построены на архитектуре AMD RDNA 2. Благодаря новейшим технологиям новой архитектуры, видеокарты гарантируют высокую частоту кадров в играх с 4K.

Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6800 имеют конструкцию с тремя вентиляторами и системой охлаждения Tri-X. Карты занимают 2,7 слота, длина PULSE AMD Radeon RX 6800 составляет 303 мм, а PULSE AMD Radeon RX 6800 XT - 313 мм.

Для питания видеокарт требуется блок питания 750 Вт. Обе модели оснащены Dual BIOS. Видеовыходы: один порт HDMI и три разъема DisplayPort.
Комментарии и отзывы Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6800
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