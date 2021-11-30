Видеокарты для майнинга Sapphire GPRO X080 и X060 на базе архитектуры AMD RDNA2 Navi

Sapphire вместе с партнерами AIB из AMD выпустила видеокарты исключительно для майнинга. Однако компания делает это более тихо, чтобы избежать неприятных моментов.

Согласно источнику, компания подготовила две модели на базе чипсетов RDNA2. Это артикул GPRO X080 на базе Navi 22 с 2304 потоковыми процессорами, работающими на частоте 2132 МГц. В сочетании с графическим процессором Navi 22 10 ГБ памяти GDDR6 работают со скоростью 16 Гбит/с на 160-битной шине. Эта модель не имеет выходов на дисплей, и единственный разъем - это слот PCIe 4.0 x16, который подключает графический процессор к материнской плате. При использовании TGP по умолчанию 165 Вт карта обеспечивает хешрейт 38,0 MH/s, а оптимизированная форма 41,6 MH/s снижает TGP до 93 Вт.

Кроме того, Sapphire также подготовила графический процессор для майнинга X060 на базе Navi 23 XL с 1792 потоковыми процессорами с тактовой частотой 2044 МГц. Эта модель оснащена 8 ГБ памяти GDDR6, работающей со скоростью 14 Гбит/с на 128-битной шине. В отличие от модели X080, он имеет вывод на дисплей в виде разъемов HDMI и DisplayPort. Майнинг Ethereum добывается со скоростью 27,8 MH/s при стандартном TGP 100 Вт и 29,4 MH/s при оптимизированной конфигурации TGP 60 Вт. Sapphire оценивает графические процессоры GPRO X080 и X060 в 750 и 550 евро.