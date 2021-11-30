Видеокарты для майнинга Sapphire GPRO X080 и X060 на базе архитектуры AMD RDNA2 Navi

Согласно источнику, компания подготовила две модели на базе чипсетов RDNA2. Это артикул GPRO X080 на базе Navi 22 с 2304 потоковыми процессорами, работающими на частоте 2132 МГц. В сочетании с графическим процессором Navi 22 10 ГБ памяти GDDR6 работают со скоростью 16 Гбит/с на 160-битной шине. Эта модель не имеет выходов на дисплей, и единственный разъем - это слот PCIe 4.0 x16, который подключает графический процессор к материнской плате. При использовании TGP по умолчанию 165 Вт карта обеспечивает хешрейт 38,0 MH/s, а оптимизированная форма 41,6 MH/s снижает TGP до 93 Вт.
Кроме того, Sapphire также подготовила графический процессор для майнинга X060 на базе Navi 23 XL с 1792 потоковыми процессорами с тактовой частотой 2044 МГц. Эта модель оснащена 8 ГБ памяти GDDR6, работающей со скоростью 14 Гбит/с на 128-битной шине. В отличие от модели X080, он имеет вывод на дисплей в виде разъемов HDMI и DisplayPort. Майнинг Ethereum добывается со скоростью 27,8 MH/s при стандартном TGP 100 Вт и 29,4 MH/s при оптимизированной конфигурации TGP 60 Вт. Sapphire оценивает графические процессоры GPRO X080 и X060 в 750 и 550 евро.