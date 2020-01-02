Видеокарты могут подорожать из-за большого спроса на DRAM

Ожидается, что цены на графическую память в 2020 году вырастут более чем на 5% - это может напрямую повлиять на видеокарты NVIDIA и AMD. Графическая память DRAM или память, используемая производителями графических процессоров для питания своих продуктов, как ожидается, подорожа.т к 1 кварталу 2020 года. Графическая память DRAM имеет более высокую себестоимость производства на один чип.

Причиной повышения цены являются ограничения поставок, поскольку все основные потребители графической памяти DRAM переходят с памяти GDDR5 на память GDDR6. Первым, кто переключился на новый графический интерфейс стала компания NVIDIA начиная с линейки GeForce RTX, за ними последовала компания AMD переводя свои карты Navi на GDDR6.