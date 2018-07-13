Видеокарты не дешевеют

В сети появилась информация о том, что видеокарты дешевеют, но на самом деле это фейк. На иностранных ресурсах появились графики, на которых видно, что карты стали резко дешеветь, после чего пользователи побежали в магазины ради покупки новой железки. Вот только проблема в том, что ничего не изменилось — цены находятся на прежнем уровне. Возможно, некоторые видеокарты действительно стали чуть дешевле, процентов на пять от силы, но основная масса продается на прежнем уровне. Проблема в том, что пользователи очень ждут этого падения цен и готовы поверить в подобные новости. Советуем делать скриншот стоимости любимой модели видеокарты раз в месяц, чтобы можно было спокойно следить за состоянием цены на рынке. Сейчас никакого резкого падения замечено не было.