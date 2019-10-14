Видеокарту AMD Radeon RX 5500 показали на фото

Несколько дней назад был представлен графический адаптер Radeon RX 5500, однако AMD не раскрыла его цену. Очевидно, что новинка нацелена на конкуренцию с какими-то моделями GeForce GTX поколения Turing. Сегодня в сети появилось первые живое фото видеокарты, которая, судя по снимку, оказалась очень компактной. Она короче Radeon RX 480, с которой производитель её и сравнивал, но массивнее Radeon RX 460/560. Отметим, что на странице RX 5500 говорится, что это модель для OEM. Так или иначе, партнеры AMD наверняка порадуют нас компактными нереференсными вариантами, которые впишутся в корпуса ограниченных размеров.