Видеокарту AMD Radeon RX 6800 XT Midnight Black уже раскупили

Компания AMD выпустила видеокарту ограниченной серии Radeon RX 6800 XT в исполнении Midnight Black. Ее можно заказать напрямую через сайт компании по рекомендованной цене 650 долларов. Технические характеристики Radeon RX 6800 XT Midnight Black не отличаются от эталонной, даже тактовые частоты идентичны. Midnight Black выполнена в черном исполнении, серебристые элементы стандартной версии заменены на черные.

Стоило видеокарте появиться на сайте, ее тут же раскупили. Теперь ее в наличии нет. Но она появилась на других торговых площадках за 2000 долларов.