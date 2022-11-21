Видеокарту GALAX GeForce RTX 4090 HOF разогнали до внушительных частот

Можно с уверенностью сказать, что компания NVIDIA создала в новом поколении как минимум одну действительно качественную видеокарту — RTX 4090. Она достаточно производительная, чтобы ставить рекорды, при этом у пользователя есть поддержка всех современных технологий, качественное охлаждение и запас прочности на будущее. При этом видеокарта оказалась даже вполне пригодной для разгона, что и доказали энтузиасты на примере китайской видеокарты GALAX GeForce RTX 4090 HOF. Стоит напомнить, что GALAX — китайский бренд, который по лицензии от NVIDIA выпускает видеокарты, но не продаёт из за пределами Китая — хотя видеокарту можно купить с доставкой домой в любую точку мира. И именно на этой видеокарте энтузиастам удалось поставить сразу четырнадцать рекордов, в итоге разогнав графический чип до внушительных частот.

Например, специалистам по разгону удалось добиться внушительной производительности за счёт жидкого азота — на момент записи разгон составил 3,85 ГГц. Для видеокарты это действительно внушительный показатель, который более чем в два раза превышает тактовую частоту процессора прошлого поколения. Более того, энтузиасты отметили, что на самом деле у графического ядра есть ещё запас прочности на будущие разгоны, так что они планируют взять частоту примерно в 4,0 ГГц, чего ранее на видеокартах никто не делал. И этого будет достаточно, чтобы поставить очередной мировой рекорд, позволяющий не переживать о конкурентах в этой области.