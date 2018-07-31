Видеокарту Nvidia GeForce GTX 1180 могут представить 20 августа

Компания Nvidia анонсировала мероприятие под названием GeForce Gaming Celebration, которое пройдет 20 августа в Кельне. Логично предположить, что на нем покажут первую видеокарту Nvidia GeForce следующего поколения. Надо заметить, что на следующий день, 21 августа стартует игровая выставка Gamescom 2018. Ранее сообщалось, что продажи Nvidia GeForce GTX 1180 стартуют 30 августа, то есть, через 10 дней после официального дебюта. Согласно тем же слухам, GeForce GTX 1170/1180+ анонсируют 30 сентября, а модель GeForce GTX 1160 будет представлена 30 октября.