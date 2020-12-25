ViewSonic тестирует технологию цветовой слепоты совместно с организацией TÜV SÜD

Компания ViewSonic объявила о тестировании функции цветовой слепоты совместно с TÜV SÜD, это экспертная организация по безопасности и качеству. Функция цветовой слепоты ViewSonic состоит из двух режимов - режима цветового фильтра для пользователей с дефицитом цветового зрения (CVD) и режима моделирования для разработчиков, для облегчения работы с людьми страдающими дальтонизмом.

Новая функция доступна в профессиональных монитора ViewSonic серии ColorPro, а именно в моделях VP2468a, VP2768a и VP3481a. Активировать функцию цветового фильтра через vDisplayManager и выбирать между двумя уровнями: обычным цветовым фильтром и расширенным фильтром настроек. Данная технология получит широкое применение в школьных учреждениях и медицинских центрах, учителям и дизайнерам.