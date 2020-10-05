Выход видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 перенесен на 29 октября

Потребительские видеокарты NVIDIA GeForce RTX Ampere были представлены в трех экземплярах: GeForce RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090. RTX 3080 и RTX 3090 сразу же появились для заказа. Запуск видеокарты GeForce RTX 3070 изначально планировался на 15 октября, но официально был отложен компанией, причиной этому может стать высокий спрос на карту и компания решила изготовить как можно больше экземпляров.

NVIDIA GeForce RTX 3070 имеет 5888 ядер CUDA, базовая частота 1,5 ГГц, частота в разгоне составляет 1,73 ГГц. В отличии от старших моделей Ampere, RTX 3070 использует память GDDR6 на 256-битной шине с пропускной способностью 448 ГБ/с. Заявленный TDP составляет 220 Вт. Приобрести видеокарту RTX 3070 можно будет с 29 октября по рекомендуемой цене 499 долларов.
Комментарии и отзывы NVIDIA GeForce RTX 3070
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