Выход видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 перенесен на 29 октября

Потребительские видеокарты NVIDIA GeForce RTX Ampere были представлены в трех экземплярах: GeForce RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090. RTX 3080 и RTX 3090 сразу же появились для заказа. Запуск видеокарты GeForce RTX 3070 изначально планировался на 15 октября, но официально был отложен компанией, причиной этому может стать высокий спрос на карту и компания решила изготовить как можно больше экземпляров.

NVIDIA GeForce RTX 3070 имеет 5888 ядер CUDA, базовая частота 1,5 ГГц, частота в разгоне составляет 1,73 ГГц. В отличии от старших моделей Ampere, RTX 3070 использует память GDDR6 на 256-битной шине с пропускной способностью 448 ГБ/с. Заявленный TDP составляет 220 Вт. Приобрести видеокарту RTX 3070 можно будет с 29 октября по рекомендуемой цене 499 долларов.