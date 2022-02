Выпущен Lenovo K14 Plus с процессором Unisoc T700

Lenovo K14 Plus был выпущен в России. Смартфон представляет собой переименованную версию Moto E40, поскольку они оба имеют одинаковый процессор, дисплей и тройной модуль задней камеры. Lenovo K14 Plus оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем HD+ с частотой обновления 90 Гц. Под капотом смартфона Lenovo находится восьмиядерный процессор Unisoc T700 SoC в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Lenovo K14 Plus имеет тройную заднюю камеру с основным 48-мегапиксельным сенсором.

Смартфон Lenovo предлагается в двух цветовых вариантах — бежевом и черном. Lenovo K14 Plus с двумя SIM-картами работает под управлением Android 11 из коробки. Lenovo K14 Plus имеет на борту 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD (до 1 ТБ). Варианты подключения включают 4G LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth v5, разъем для наушников 3,5 мм и порт USB Type-C. Встроенные датчики включают сканер отпечатков пальцев, установленный сзади, датчик внешней освещенности, акселерометр, датчик приближения, GPS, A-GPS, Глонасс и Galileo. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает стандартную зарядку мощностью 10 Вт. Телефон также имеет степень защиты IP52 от пыли.