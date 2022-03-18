Выпущен бюджетный смартфон Itel A49

Itel A49 был запущен в Индии как преемник Itel A48. Устройство представляет собой смартфон начального уровня, который, по утверждению компании, является самым доступным смартфоном с 6,6-дюймовым экраном HD+ и каплевидным вырезом в ценовом диапазоне.

Itel также предлагает эксклюзивное предложение, согласно которому пользователь может выбрать однократную замену экрана в течение 100 дней после покупки Itel A49. Основные характеристики Itel A49 включают аккумулятор емкостью 4000 мАч, слот для двух SIM-карт и ОС Android 11.

Itel A49 — это 6,6-дюймовый смартфон с IPS-панелью, поддерживающей разрешение HD+, частоту обновления 60 Гц и каплевидный вырез. Сердцем устройства является четырехъядерный процессор, работающий на частоте 1,4 ГГц. Itel A49 загружает Android 11 Go Edition из коробки. Аккумулятор емкостью 4000 мАч питает телефон, который поддерживает зарядку мощностью 10 Вт. Itel A49 оснащен 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 128 ГБ с помощью слота для карт памяти microSD.

Itel A49 имеет модуль с двумя камерами в форме таблетки, включая 5-мегапиксельную основную камеру и датчик VGA в сочетании со светодиодной вспышкой. Смартфон оснащен 5-мегапиксельной камерой для селфи и видеозвонков. Itel A49 имеет датчик отпечатков пальцев, установленный сзади и функцию разблокировки лица AI для обеспечения безопасности.