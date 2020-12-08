Выпущен дизайнерский корпус Azza Cast 808

Azza выпустила инновационный корпус Cast 808. Владеть данным корпусом могут лишь некоторые, так как он представлен в ограниченном количество. Новинка имеет два цветовых решения: белый и черный.

Корпус Azza Cast 808 изготовлен из алюминия и стали толщиной 2 мм. Передняя панель имеет порт USB Type-C, два порта USB 3.0 и аудиоразъем. Внутри установлен один 120 мм вентилятора Azza Hurricane III.

Cast 808 поддерживает материнские платы форм-фактора ATX. Внутри можно установить видеокарту длиной до 360 мм, а высота кулера ограничена 165 мм.

Разделение интерьера и экстерьера обеспечивает потрясающие визуальные эффекты и беспрецедентное удобство в сборке системы. Azza Cast 808 поступит в продажу с января 2021 года.
Комментарии и отзывы Azza Cast 808
Обзоры:
Обзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работыОбзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работы
Обзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-TowerОбзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-Tower
Обзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждениемОбзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждением
Новости:
Sharkoon представила два новых корпуса SK3 и TK4

Sharkoon представила два новых корпуса SK3 и TK4. Оба корпуса отличаются друг от друга лишь передней пане...
Antec P10 Flux - бюджетный корпус с откидной передней панелью

Компания Antec представила компьютерный корпус P10 Flux. Корпус отличается откидной передней панелью с шу...
Sharkoon представила корпус TG5 RGB Silent PCGH с шумоизоляцией

Sharkoon представила корпус TG5 RGB Silent PCGH с двумя закаленными панелями, спереди и сбоку. Производит...
Обзор Beats Flex. Лучшие наушники для iPhone в бюджете до 4 990 рублейОбзор Beats Flex. Лучшие наушники для iPhone в бюджете до 4 990 рублей
Обзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкойОбзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкой
Обзор Roadgid Detect. Лучший радар-детектор без ложных срабатыванийОбзор Roadgid Detect. Лучший радар-детектор без ложных срабатываний
Обзор Perenio Elegance. Роутер IoT. Преимущества и недостатки умного дома от PerenioОбзор Perenio Elegance. Роутер IoT. Преимущества и недостатки умного дома от Perenio
Обзор SVEN E-150M. Внутриканальные стереонаушники с микрофоном Обзор SVEN E-150M. Внутриканальные стереонаушники с микрофоном
Gigabyte выпускает серебряную версию вид...
Gigabyte выпускает серебряную версию видНовая видеокарта от Gigabyte будет принадлежать серии VISION, специально выпущенная для разработчиков и с...
Huawei Mate 40 Pro испытали в нескольких...
Huawei Mate 40 Pro испытали в несколькихСмартфон Huawei Mate 40 Pro, который недавно стал лидером рейтинга бенчмарка AI Benchmark, протестировали...
Представлен бизнес-ноутбук HP ProBook 63...
Представлен бизнес-ноутбук HP ProBook 63Компания HP представила бизнес-ноутбук ProBook 635 Aero G7, масса которого составляет всего 990 граммов. ...
В Индии введен запрет на мобильную игру ...
В Индии введен запрет на мобильную игру Индийское правительство ввело запрет на популярную мобильную игру PUBG Mobile, а также на 117 приложений ...
Планшет iPad Air 4 выходит в России...
Планшет iPad Air 4 выходит в РоссииКомпания Apple дала старт приему российских предварительных заказов на планшет iPad Air 4. Поставки начну...
Представлен компактный ПК-корпус Aerocoo...
Представлен компактный ПК-корпус AerocooКомпания Aerocool представила компьютерный корпус Trinity Mini, который ориентирован на создание компактн...
Xiaomi Mi 11 Pro может получить необычну...
Xiaomi Mi 11 Pro может получить необычнуВ сети появились новые рендеры смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, заключенного в защитный силиконовый чехол. Есл...
Обзор HIPER MK-2 CHASE Black USB. Недоро...
Обзор HIPER MK-2 CHASE Black USB. НедороНа прошлой неделе у нас вышел детальный обзор игровой мышки Hiper с возможностью выбора между тремя видам...
Обзор Creative Live! Cam Sync 1080p. Веб...
Обзор Creative Live! Cam Sync 1080p. ВебЕсть большая вероятность, что будет продолжен тренд с удаленной работой. Возможность оставаться на связи,...
Minecraft выйдет на PlayStation VR ...
Minecraft выйдет на PlayStation VR Скоро в популярную игру Minecraft можно будет поиграть на PlayStation VR. Обновление выйдет в виде беспла...
Обзор HARPER 32R670TS. Лучший 32-дюймовы...
Обзор HARPER 32R670TS. Лучший 32-дюймовыНе так давно был расширен доступ к получению Яндекс.Станции в рамках подписки ПЛЮС, когда можно было полу...
Google Stadia получит крупное обновление...
Google Stadia получит крупное обновлениеБуквально недавно пользователи сервиса Google Stadia жаловались на то, что производитель не сильно радует...
Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей
Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300
Обзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работыОбзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работы
Обзор ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ (AHD650-1TU3-CRD). Быстрый и надежный внешний дискОбзор ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ (AHD650-1TU3-CRD). Быстрый и надежный внешний диск
Обзор ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO. Комплект из трех вентиляторов с подсветкойОбзор ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO. Комплект из трех вентиляторов с подсветкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor