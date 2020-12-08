Выпущен дизайнерский корпус Azza Cast 808

Azza выпустила инновационный корпус Cast 808. Владеть данным корпусом могут лишь некоторые, так как он представлен в ограниченном количество. Новинка имеет два цветовых решения: белый и черный.

Корпус Azza Cast 808 изготовлен из алюминия и стали толщиной 2 мм. Передняя панель имеет порт USB Type-C, два порта USB 3.0 и аудиоразъем. Внутри установлен один 120 мм вентилятора Azza Hurricane III.

Cast 808 поддерживает материнские платы форм-фактора ATX. Внутри можно установить видеокарту длиной до 360 мм, а высота кулера ограничена 165 мм.

Разделение интерьера и экстерьера обеспечивает потрясающие визуальные эффекты и беспрецедентное удобство в сборке системы. Azza Cast 808 поступит в продажу с января 2021 года.