Выпущен игровой ноутбук Eurocom Raptor X15

Eurocom выпустила новый игровой ноутбук Raptor X15 на базе процессора Intel вплоть до Core i9 12900K с 16 ядрами и 24 потоками.

EUROCOM Raptor X15 сочетает в себе процессоры Intel с сокетом 12-го поколения для настольных ПК с тактовой частотой до 12900K и графику NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ DDR6 в небольшом форм-факторе 15,6-дюймового ноутбука, который весит всего 2,6 кг, но вмещает 24 ТБ памяти с тремя накопителями — выдающееся достижение, от которого без ума пользователи. EUROCOM Raptor X15 действительно является царем горы с точки зрения пользовательской настройки, возможности обновления, производительности и мобильности! EUROCOM Raptor X15 поддерживает сокет Intel LGA1700 и набор микросхем Intel H670, обеспечивая самую быструю память DDR4 и PCIe 4.0 для NVMe и графики. Высокая производительность, высококачественные медные радиаторы графического процессора и процессора обеспечивают охлаждение Raptor X15. Отличный поток воздуха позволяет всем мощным компонентам работать без перегрева даже при максимальной нагрузке