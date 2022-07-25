Выпущен лазерный проектор Hisense PX1-Pro

Компания Hisense выпустила новый ультракороткофокусный лазерный проектор 4K - Hisense PX1-Pro. Новинка поддерживает технологию Dolby Vision HDR и оснащена световым двигателем TriChroma.

Проектор Hisense PX1-Pro может воспроизводить изображения с диагональю от 90 до 130 дюймов. Он работает на операционной системе Android TV 10. Модель обеспечивает яркость до 2200 люмен и коэффициент контрастности 1 000 000:1. Также поддерживается уменьшение размытости изображения MEMC, а проекционный коэффициент проектора составляет 0,25:1.

Проектор PX1-Pro работает на чипсете DMD. В комплект поставки входят стереодинамики мощностью 30 Вт и пульт дистанционного управления. Есть два порта HDMI 2.1 и два порта USB-A. На пульте есть кнопки для запуска Google Assistant, YouTube, Prime Video и Disney+.

Hisense PX1-Pro продается по цене около 3000 долларов.
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