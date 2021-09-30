Выпущен ноутбук Lenovo Yoga 13s 2021 Ryzen Edition

Выпущен ноутбук Lenovo Yoga 13s 2021 Ryzen Edition под управлением Windows 11 с динамиками Dolby Atmos. Новый ноутбук работает под управлением новейшего программного обеспечения Windows 11 «из коробки». Ноутбук Lenovo оснащен 13,3-дюймовым ЖК-IPS-дисплеем WQXGA (2560 x 1600 пикселей) 100-процентной цветовой гаммой sRGB и максимальной яркостью 300 нит с соотношением сторон 16:10 с сертификатом TUV Rheinland для слабого синего света.

Lenovo Yoga 13s 2021 Ryzen Edition оснащен процессором AMD Ryzen 5 5600U в паре с 16 ГБ оперативной памятью LPDDR4X и 512 ГБ NVMe SSD. Ноутбук укомплектован аккумулятором на 50 Втч с поддержкой быстрой зарядки USB Power Delivery (PD) мощностью 65 Вт.