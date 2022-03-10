Выпущен новый OLED-телевизор Haier Pro с 65-дюймовым дисплеем 4K

Сегодня был выпущен телевизор OLED-телевизор Haier Pro с 65-дюймовым дисплеем 4K и безрамочным дизайном.

Haier OLED Pro оснащен 65-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей) с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 800 нит. Smart TV поставляется с поддержкой Dolby Vision и воспроизведением контента HDR. Haier OLED Pro TV работает на Android TV 10 и поставляется с магазином Google Play с доступом к развлекательным приложениям и играм. Haier OLED Pro TV оснащен стереодинамиками мощностью 30 Вт с поддержкой Dolby Atmos. Варианты подключения к Smart TV включают Wi-Fi, Bluetooth v5, три порта HDMI, два порта USB и слот для карты CI. Haier OLED Pro TV имеет встроенную поддержку Chromecast и поставляется с голосовым пультом Bluetooth с кнопками в одно касание для доступа к YouTube и Netflix. Haier OLED Pro TV также предлагает поддержку технологии компенсации движения Motion Estimation Motion Compensation (MEMC), которая помогает уменьшить размытость движения, а также игровые функции, такие как динамический HDR, переменная частота обновления (VRR), eARC и поддержка ALLM через HDMI.