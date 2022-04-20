Выпущен новый ноутбук HP Pavilion 15 с процессором Intel 12-го поколения

Сегодня в Индии был представлен ноутбук HP Pavilion 15. Новый ноутбук HP оснащен процессорами Intel Core 12-го поколения и включает в себя такие функции, как HD-видеокамера с временным шумоподавлением (TNR), а также встроенный доступ к Amazon Alexa.

HP Pavilion 15 (2022) работает под управлением Windows 11 и оснащен 15,6-дюймовым дисплеем, а также постоянно включенным фильтром синего света, встроенным в экран для уменьшения излучения синего света. Под капотом ноутбука HP установлен новейший процессор Intel Core 12-го поколения, а также графика Nvidia GeForce MX550. Также есть веб-камера с TNR для снижения шума при видеозвонках. Кроме того, ноутбук оснащен встроенными двойными цифровыми микрофонами. HP установила в ноутбук полноразмерную клавиатуру с подсветкой. Ноутбук также оснащен аудиосистемой Bang & Olufsen и рассчитан на более чем 8,75 часов автономной работы. Он поставляется с технологией быстрой зарядки HP. Кроме того, есть предустановленный Adaptive Battery Optimizer, который помогает увеличить срок службы батареи.
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