Выпущен новый робот-пылесос MIJIA 3C

Xiaomi представил в Китае новый доступный робот-пылесос MIJIA 3C. Робот-пылесос MIJIA 3C оснащен лазерной навигацией LDS, которая может выполнять круговое сканирование на 360°, быстро определять домашнюю обстановку и создавать точную карту дома.

Он оснащен мощным бесщеточным двигателем с силой всасывания до 4000 Па, способным всасывать все виды пыли. В то же время он оснащен пылесборником «два в одном» и резервуаром для воды, что удобно и не вызывает беспокойства.

Робот-пылесос MIJIA 3C использует траекторию подметания и мытья полов, который имитирует человеческую руку. Планирование пути очистки направлено на повышение эффективности очистки, специально разработанный для мытья полов, имитации ручной уборки, многократного двустороннего протирания и легкого удаления пятен. Он также оснащен интеллектуальным резервуаром для воды с электрическим управлением. Вода сливается равномерно, а влажная уборка продолжается, чтобы защитить пол от намокания.

MIJIA 3C поставляется с несколькими наборами датчиков, которые встроены для уменьшения столкновений.

Комментарии и отзывы MIJIA Robot Vacuum Cleaner 3C
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