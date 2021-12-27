Выпущен новый телевизор Xiaomi Mi TV EA70 2022

Xiaomi представила в Китае свой новый смарт-телевизор, получивший название Xiaomi Mi TV EA70 2022. Предварительные заказы на 70-дюймовый телевизор на всех основных китайских платформах электронной коммерции начнутся 27 декабря, а в продажу он поступит 31 декабря.

Xiaomi Mi TV EA70 2022 имеет обновленную полностью металлическую раму премиум-класса толщиной 2 мм, в результате чего соотношение экрана к рамке составляет 97,9%. В телевизоре установлена ​​70-дюймовая панель 4K с разрешением 3840 × 2160, соотношением сторон 16: 9, частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 300 нит. Устройство имеет коэффициент контрастности 4000: 1, способно воспроизводить 1,07 миллиарда цветов и оснащено мощными стереодинамиками.

Под капотом смарт-телевизора оснащен процессором Quadcore Cortex A35 в сочетании с 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ внутренней памяти. Он работает под управлением MIUI for TV 3.0 на базе Android. Кроме того, он также оснащен встроенным центром умного дома, системой голосовой связи и поддерживает голосовой поиск.