Выпущен смарт-телевизор Xiaomi Mi TV ES Pro 86 с частотой обновления 120 Гц

Xiaomi в течение нескольких лет удерживает свои позиции в качестве бренда смарт-телевизоров номер 1 в Китае благодаря широкому спектру смарт-телевизоров, которые обслуживают различные сегменты внутреннего рынка. Китайский бренд расширил свой каталог продукции, выпустив 86-дюймовую модель Xiaomi TV ES Pro.

Xiaomi TV ES Pro оснащен гигантским 86-дюймовым дисплеем с разрешением 3840 x 2160 пикселей и цветовой гаммой DCI-P3 94%. Дисплей также имеет соотношение экрана к корпусу 94,3%, 100-уровневую подсветку разделов, 4096-уровневое затемнение и пиковую яркость 1000 нит. Smart TV также оснащен датчиком освещенности, который автоматически определяет окружающий свет и соответствующим образом регулирует яркость экрана. Кроме того, Mi TV ES Pro также поддерживает частоту обновления 120 Гц, компенсацию движения MEMC 120 Гц, отображение 1 миллиарда исходных цветов и ΔE≈2, что обеспечивает точность цветопередачи профессиональных мониторов.

Что касается игрового процесса, 86-дюймовый Xiaomi TV ES Pro оснащен интерфейсом HDMI 2.1, поддерживает переменную частоту обновления VRR, автоматическую низкую задержку ALLM и прошел сертификацию AMD FreeSync Premium, обеспечивая сверхнизкую задержку 4 мс. Xiaomi TV ES Pro оснащен двумя встроенными мощными динамиками мощностью 15 Вт с 8 независимыми двухчастотными динамиками и поддерживает звук Dolby.

Smart TV оснащен четырехъядерным флагманским процессором A73 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти, а встроенная память составляет 64 ГБ. Он работает под управлением операционной системы MIUI TV и поддерживает интеллектуальное голосовое управление Xiao Ai. Что касается интерфейсов, 86-дюймовый Xiaomi TV ES Pro оснащен портом HDMI 2.1, двумя портами HDMI 2.0, двумя портами USB, AV-входом, S/PDIF, антенной и сетевым кабелем.