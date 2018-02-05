Выпущен смартфон Vkworld T2 Plus в раскладном форм-факторе

Состоялся выпуск смартфона Vkworld T2 Plus в раскладном форм-факторе. Новинка получила два 4,2-дюймовых экрана с разрешением 1280 * 768 пикселей. Оба дисплея покрыты защитным стеклом Gorilla Glass 4. В основе гаджета ляжет чип MT6737 от MedaiTek и 3 Гбайт ОЗУ. Для хранения предусмотрен флеш-накопитель на 32 Гбайт. В наличии также имеется основной фотомодуль на 8 мегапикселей, 2-мегапиксельная фронтальная камера и аккумуляторная батарея емкостью 2000 мА.ч. Приобрести модель Vkworld T2 Plus можно за 260 долларов.