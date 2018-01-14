Выпущен защищенный смартфон Energizer Hardcase H550S с АКБ на 4000 мАч

Состоялся анонс защищенного смартфона Energizer Hardcase H550S. Новинка получила 5,5 -дюймовый экран с разрешением 1920 * 1080 пикселей. В основе гаджета Energizer Hardcase H550S лежит чип MT6750T разработки Mediatek и 3 ГБ оперативная память. Для хранения предусмотрен флеш-модуль на 32 ГБ. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 4000 мА.ч. Предусмотрены фотомодули на 16 и 8 Мп, разъем USB-C, модуль NFC и дактилоскопический датчик. О старте продаж и стоимости модели Energizer Hardcase H550S пока не сообщается.