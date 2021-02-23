Выпущена компактная игровая клавиатура HyperX Alloy Origins 60

HyperX объявила о выпуске игровой клавиатуры Alloy Origins 60. Новинка представлена в компактном размере.

Клавиатура оснащена механическими переключателями HyperX Red со сроком службы 80 миллионов часов. Переключатели обеспечивают более точное и быстрое срабатывание.

В HyperX Alloy Origins 60 переключатели оснащены открытыми светодиодами с яркими световыми эффектами. Индивидуальную настройку клавиатуры можно осуществить с помощью ПО HyperX NGENUITY.

Кроме того, клавиатура предлагает три угла расположения для более комфортного пользования. Схемный кабель USB-C делает Alloy Origins 60 более портативной.

HyperX Alloy Origins 60 продается по рекомендованной цене 99 долларов.