Выпущена модульная игровая клавиатура Mountain Everest 60

Компания Mountain, занимающаяся разработкой компьютерных периферийных устройств, выпустила свою новую компактную 60-процентную модульную игровую клавиатуру под названием Everest 60. Компактный дизайн по-прежнему обеспечивает все необходимые функции.

Благодаря запатентованным конструкциям Everest 60 был создан с нуля для обеспечения максимальной производительности. Когда дело доходит до абсолютного удовольствия от механической клавиатуры , Everest 60 не идет на компромиссы, с переключателями MOUNTAIN с заводской смазкой, стабилизаторами Cherry с оригинальной смазкой и звукоизоляцией, состоящей из нескольких слоев пены и силикона. Сжатый до 60%, Everest 60 обладает всеми преимуществами компактного форм-фактора, не жертвуя такими важными функциями, как клавиши со стрелками. Его компактная форма дает место для вашего рабочего места и предлагает беспрецедентное пространство для маневра вашей игровой мыши. Изготовленные на заказ переключатели MOUNTAIN Linear 45 и Tactile 55 обеспечивают плавную и бесшумную работу, что делает их идеальными как для геймеров, так и для профессионалов.
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