Выпущена новая клавиатура OKLICK 700G Dynasty

OKLICK выпустил новую игровую клавиатуру OKLICK 700G Dynasty. Среди особенностей клавиатуры – многоцветная подсветка и функция Anti-Ghosting. Розничная цена составляет 990 рублей. Клавиатура OKLICK 700G Dynasty обладает полноформатной 104-клавишной QWERTY-раскладкой. Для быстрого цифрового набора присутствует блок NumPad, а для доступа к медиа-функциям есть 12 мультимедийных клавиш.

В клавиатуру встроен 1,6 метровый прочный кабель. Автоматическое конфигурирование на совместимых операционных системах Windows не требует установки отдельного программного обеспечения. В комплектацию входят: сама клавиатура и руководство пользователя. Клавиатура уже в продаже, ее розничная стоимость - 990 рублей.