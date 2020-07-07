Выпущена серия Smart TV телевизоров Xiaomi Mi TV Master

65-дюймовая панель OLED Mi TV Master имеет изысканный дизайн. Начинкой телевизора является чипсет MediaTek MTK9650 SoC с графическим процессором Mali-G52 MC1. Он также поставляется с 3 ГБ оперативной памяти и внутренней памятью 32 ГБ. Модель поддерживает технологию улучшения качества картинки MEMC.
Xiaomi Mi TV Master оснащен встроенными динамиками мощностью 65 Вт. Для голосовых помощников есть 4 микрофона. Есть WiFi 5 и Bluetooth версии 5.0, порты USB, HDMI (три разъема), S/PDIF. Стоимость телевизора Xiaomi Mi TV Master составит 1850 долларов.