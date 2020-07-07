Выпущена серия Smart TV телевизоров Xiaomi Mi TV Master

Первый OLED-телевизор серии Xiaomi Mi TV Master был запущен на рынке Китая. Телевизор имеет 65 дюймовый экран с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц. Серия телевизоров Xiaomi Mi TV Master разрабатывалась, чтобы конкурировать с такими брендами, как Samsung, Sony, Huawei, LG и OnePlus.

65-дюймовая панель OLED Mi TV Master имеет изысканный дизайн. Начинкой телевизора является чипсет MediaTek MTK9650 SoC с графическим процессором Mali-G52 MC1. Он также поставляется с 3 ГБ оперативной памяти и внутренней памятью 32 ГБ. Модель поддерживает технологию улучшения качества картинки MEMC.

Xiaomi Mi TV Master оснащен встроенными динамиками мощностью 65 Вт. Для голосовых помощников есть 4 микрофона. Есть WiFi 5 и Bluetooth версии 5.0, порты USB, HDMI (три разъема), S/PDIF. Стоимость телевизора Xiaomi Mi TV Master составит 1850 долларов.