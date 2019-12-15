Выпущена специальная версия Galaxy Note10 +

Lucasfilm и Samsung совместно выпустили специальную версию смартфона Galaxy Note10 +. Она приурочена к выходу финальной части саги о Скайуокере. Дизайн выполнен в стиле звездных войн. Galaxy Note10 + будет укомплектован специальным чехлом, металлическим значком для коллекционного предмета, S Pen и Galaxy Buds.

В комплект также войдет эксклюзивный контент на тему "Звездных войн", такой как обои, анимация, значки и звуки, которые понравятся любителям франшизы "Звездных войн".

Эта версия доступна для заказа с 10-ого декабря на официальной сайте Samsung.