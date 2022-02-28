Выпущена спортивная версия TicWatch Pro 3

Компания Mobvoi выпустила обновленную версию своей популярной модели TicWatch Pro 3. Новая модель получила название спортивной версии TicWatch Pro 3 и имеет некоторые улучшения программного обеспечения, сохраняя при этом дизайн оригинального TicWatch Pro 3, выпущенного в 2020 году.

Основное обновление этой модели связано со спортивным режимом, который расширен до 100 режимов. Для справки: TicWatch Pro 3 поддерживает более 10 спортивных режимов. TicWatch Pro 3 Sports поддерживает такие виды спорта, как катание на лыжах, футбол, настольный теннис, регби и другие. Он настроен для предоставления подробных данных об упражнениях, включая время упражнений, калории, частоту сердечных сокращений и показатели, связанные с упражнениями.

Что касается дизайна и оборудования, версия TicWatch Pro 3 Sports сохраняет 1,39-дюймовый AMOLED-экран уровня сетчатки с разрешением высокой четкости 454x454p и второй ЖК-дисплей FSTN сверху. Он использует корпус из нержавеющей стали 316L и аккумулятор емкостью 577 мАч. Он оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 4100 и работает под управлением операционной системы Wear OS от Google.

Комментарии и отзывы TicWatch Pro 3
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