Выпущены беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z2 с шейным ободом

Сегодня OnePlus выпустила новые беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z2 с шейным ободом и 30-часовым временем автономной работы.

Bullets Wireless Z2 оснащены 12,4-мм драйверами, которые на сегодняшний день являются самыми большими драйверами в наушниках OnePlus. Они поддерживают аудиокодеки AAC и SBS. OnePlus также предлагает оптимизатор сцены с искусственным интеллектом для точной настройки звука. Наушники оснащены физическими кнопками громкости на правой стороне шейного обода, а также микрофон. Новые наушники защищены от воды и пыли по стандарту IP55 и весят 230 граммов.

Наушники способны воспроизводить музыку до 30 часов, а быстрая 10-минутная зарядка обеспечивает до 20 часов использования. Зарядка происходит через USB-C. OnePlus Bullets Wireless Z2 выпускаются в цветах Beam Blue и Magico Black. Розничная цена установлена ​​на уровне 27 долларов. Открытые продажи стартуют 5 апреля.

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