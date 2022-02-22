Выпущены эксклюзивные часы Honor Watch GS 3 Moment of Glory Limited Edition

Во время Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине компания Honor, которая является одним из официальных спонсоров национальной сборной Китая по конькобежному спорту, представила персонализированную версию Watch GS 3 Moment of Glory Limited Edition.

По словам Honor, версия «Moment of Glory» изображает превосходство и вызов, отдавая дань упорному боевому духу спортсменов, используя скорость и страсть молнии, чтобы покорить арену. Что касается конфигурации, ограниченная серия Honor GS3 Moment of Glory в основном такая же, как и обычная версия. Часы оснащены 1,43-дюймовым цветным экраном высокой четкости AMOLED. Экран дисплея изготовлен из трехмерного тонкого и легкого изогнутого стекла, что обеспечивает большую площадь отображения и имеет разрешение 326 пикселей на дюйм на уровне сетчатки, обеспечивая пользователям четкое и легкое чтение. Часы имеют встроенную двухчастотную пятиспутниковую навигационную систему, мультисенсорное позиционирование Fusion, что сокращает время позиционирования на 47% и повышает точность позиционирования на 167%. Кроме того, Honor Watch GS 3 оснащены 8-канальным ИИ-модулем сердечного ритма и работают на обновленном программном обеспечении Honor Health5.0, которое объединяет сигналы сердечного ритма, собранные 8-канальным модулем мониторинга PPG.
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