Выпущены гибридные смарт-часы Garmin Vivomove Sport с дискретным OLED-дисплеем

Умные часы Garmin Vivomove Sport были представлены в Индии. Это гибридные умные часы с тикающими стрелками, как у аналоговых часов, и OLED-дисплеем.

Garmin Vivomove Sport выпускаются с циферблатом диаметром 40 мм и силиконовым ремешком. Они оснащены OLED-дисплеем, защищенным химически упрочненным стеклом, а корпус часов выполнен из полимера, армированного волокном. Часы оснащены аналоговыми стрелками и сенсорным дисплеем. Garmin говорит, что циферблат часов в виде указателя переключается на интерактивный сенсорный экран, когда пользователь слегка нажимает на экран. Функции, связанные со здоровьем, в умных часах Garmin Vivomove Sport включают мониторинг частоты сердечных сокращений, а также отслеживание стресса, кислорода в крови, калорий, качества сна и уровня гидратации. Спортивные функции включают в себя встроенные спортивные приложения для более чем восьми видов спорта, включая йогу, силовые тренировки, пилатес, кардио, беговую дорожку, велоспорт и другие. Заявлено, что умные часы Garmin Vivomove Sport обеспечивают до 5 дней автономной работы в режиме умных часов и до 6 дней в режиме часов. Часы также поддерживают уведомления о входящих вызовах, текстовых сообщениях и приложениях для социальных сетей. Они могут быть сопряжены со смартфонами Android, а также с iPhone.