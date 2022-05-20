Выпущены ноутбуки HP Spectre x360 16 и Spectre x360 13,5

Серия HP Spectre x360 пополнилась новыми 16 и 13,5-дюймовыми моделями 2-в-1. Ноутбуки HP Spectre x360 16 (2022) и Spectre x360 13.5 поставляются с процессорами Intel Core 12-го поколения и работают под управлением Windows 11 из коробки.

HP Spectre x360 16 (2022) оснащен 16-дюймовым дисплеем с вариантами разрешения 3K (3072x1920 пикселей) и UHD+ (3840x2400 пикселей), где версия UHD+ поставляется с OLED-панелью. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i7 12-го поколения, а также графикой Intel Arc A370M. Базовый вариант Spectre x360 16 (2022) поставляется с 16 ГБ ОЗУ, хотя клиенты получают до 32 ГБ ОЗУ в модели высокого класса. Существует также 512 ГБ SSD-накопителя PCIe NVMe TLC M.2, который можно увеличить до 2 ТБ PCIe NVMe M.2 SSD. HP оснастила новые ноутбуки Spectre x360 четырьмя динамиками, которые поддерживаются аудиосистемой Bang & Olufsen и технологией HP Audio Boost. Ноутбук также имеет полноразмерную клавиатуру с подсветкой и сканером отпечатков пальцев. Варианты подключения HP Spectre x360 16 (2022 г.) включают Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.2, два Thunderbolt 4, 1 SuperSpeed ​​USB Type-A, HDMI 2.0b и комбинированный разъем для наушников и микрофона. Ноутбук оснащен 6-элементным литий-ионным полимерным аккумулятором емкостью 83 Втч, который питается от адаптера переменного тока мощностью 135 Вт.

HP Spectre x360 13.5 поставляется с 13,5-дюймовым дисплеем с вариантами WUXGA+ (1920x1280 пикселей) и 3K2K (3000x2000), где вариант 3K2K имеет OLED-экран. Существует также модель WUXGA+ с пиковой яркостью 1000 нит. Под капотом ноутбука HP Spectre x360 13,5 2-в-1 установлен процессор Intel Core i5 12-го поколения, а также графика Intel Iris Xe. Базовый вариант Spectre x360 13.5 имеет 8 ГБ ОЗУ, хотя его можно увеличить до 32 ГБ. Ноутбук также имеет 512 ГБ хранилища PCIe NVMe TLC M.2, которое можно увеличить до 2 ТБ. Как и 16-дюймовая модель, HP Spectre x360 13.5 оснащен полноразмерной клавиатурой с подсветкой. Однако в нем отсутствует сканер отпечатков пальцев.
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