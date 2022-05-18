Выпущены ноутбуки Lenovo ThinkPad P16, ThinkPad C14 Chromebook Enterprise

Во вторник были выпущены модели Lenovo ThinkPad P16 и ThinkPad C14 Chromebook Enterprise на базе новейших процессоров Intel Core 12-го поколения. Новый Lenovo ThinkPad P16 имеет алюминиевый корпус и оснащен 16-дюймовым дисплеем с узкими рамками, соотношением сторон 16:9 и дополнительной сенсорной панелью 4K OLED с поддержкой стилуса. Дисплей также имеет сертификат на низкое излучение синего света 16:10. Новая рабочая станция поставляется с несколькими вариантами настройки. Lenovo ThinkPad P16 поддерживает процессоры Intel Core Alder Lake HX 12-го поколения мощностью 55 Вт, а также графические опции NVIDIA RTX A5500. Кроме того, ноутбук предлагает до 16 ГБ оперативной памяти. Новый ноутбук оснащен до 128 ГБ памяти DDR5 и до 8 ТБ на твердотельных накопителях. Lenovo ThinkPad P16 оснащен новым радиатором с двумя вентиляторами, тепловыми трубками, двойной испарительной камерой, воздухозаборником клавиатуры и двойным байпасом для предотвращения перегрева и обеспечения производительности рабочей станции. Варианты подключения на Lenovo ThinkPad P16 включают Wi-Fi 6E и дополнительный 4G LTE. За питание отвечает аккумулятор емкостью 94 Вт/ч.

Новая модель Lenovo ThinkPad C14 Chromebook Enterprise оснащена 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и дополнительным сенсорным экраном. Дисплей также имеет узкие рамки. Lenovo ThinkPad C14 Chromebook Enterprise работает на ОС Google Chrome с возможностью обновления Chrome Enterprise. Ноутбук оснащен процессорами Intel Core i7 12-го поколения и поддерживает процессоры, созданные на основе технологии Intel vPro со встроенной графикой Intel. Ноутбук имеет до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, а также до 128 ГБ памяти eMMC и 256 ГБ SSD-накопителя. В новом ноутбуке Lenovo установлены динамики с поддержкой Waves MaxxAudio Pro для повышения качества звука в системе. Он имеет веб-камеру Full HD с защитной шторкой для видеозвонков. Lenovo интегрировала сенсорный считыватель отпечатков пальцев в кнопку питания Lenovo ThinkPad C14 Chromebook Enterprise. Варианты подключения на Lenovo ThinkPad C14 Chromebook Enterprise включают Wi-Fi 6E, дополнительный 4G LTE, аудиоразъем, порт HDMI 2.0, слот для карты microSD, два порта USB 4 Type-C и два порта USB Type-A 3.2. Lenovo ThinkPad C14 Chromebook Enterprise питается от аккумулятора емкостью 57 Втч. Его размеры составляют 352,4 х 217 х 19,83 мм, а вес — 1,56 кг.
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