Выпущены новые умные часы Timex Fit 2.0

Сегодня были представлены новые умные часы Timex Fit 2.0 с квадратным циферблатом. В прошлом году американская компания выпустила вариант Timex Fit 2.0 с круглым циферблатом.

Устройство оснащено 1,72-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 360x385 пикселей и поддерживает звонки по Bluetooth. Timex Fit 2.0 также поставляется с несколькими спортивными режимами и несколькими фитнес-трекерами, включая пульсометр, отслеживание артериального давления и монитор SpO2. Производитель умных часов также заявляет, что время автономной работы Timex Fit 2.0 составляет семь дней. Устройство поставляется в трех различных цветовых вариантах и ​​может быть приобретено на официальном сайте Timex. Timex Fit 2.0 также позволяет пользователям удаленно управлять воспроизведением музыки с подключенного смартфона.
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